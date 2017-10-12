Мутко: "В ноябре у сборной России будет два забойных матча"

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Мутко: "В ноябре у сборной России будет два забойных матча"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

"С кем сборная России сыграет в ноябре? В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили. Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе.

Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве. Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Возможными соперниками сборной России являются Аргентина, Бразилия, Испания и Италия.

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комментарии
Flamenco

прямо так и сказал СБООНОЙ? ))) мутко учится говорить)))

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