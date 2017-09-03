Мутко: "В октябре Россия сыграет с двумя азиатскими сборными"
Президент РФС Виталий Мутко анонсировал соперников сборной России в ее товарищеских матчах, которые будут сыграны в следующем месяце.
"Что касается октября, то сыграем с двумя сборными, представляющими Азиатскую конфедерацию футбола - у европейских команд в это время будут отборочные матчи. С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто - нет", - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, Мутко высказался о сегодняшнем матче сборной России. | soccernews.ru
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