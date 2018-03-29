Мутко: "В России появилась плеяда хороших молодых футболистов"

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Мутко: "В России появилась плеяда хороших молодых футболистов"
Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что у сборной России есть будущее.

"В России появилась плеяда хороших молодых футболистов, надеюсь, на длительную перспективу. Александр Головин прилично выглядит, братья Миранчуки – тоже. Вышел Швец на поле, и Черышев поиграл. Не надо забывать, что мы потеряли Джикию, Васина и Кокорина, которые бы смогли усилить команду. С другой стороны, хоть так говорить – кощунство, но лучше сейчас, чем за два дня до турнира.

Надо работать и заниматься подготовкой игроков. Мы запустили программу «Поиск талантов», но на нее нужно время, оно упущено, к сожалению.

Нужно повышать уровень чемпионата. Если он не будет повышаться, значит, наши футболисты должны играть в лучших чемпионатах Европы. В еврокубках остался только ЦСКА, а значит, это наш уровень, такой у нас чемпионат. А мы хотим, чтобы сборная пришла и обыграла Бразилию и Францию", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Не пропустите: Мутко: "Во время подготовки перед Чемпионатом Мира сборная России сможет наиграть связки и поднять дух". | http://soccernews.ru

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Троглодит

В России появилась плеяда хороших молодых футболистов ... и бесполезных старых пустозвонов.

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