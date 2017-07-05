Мутко: "В следующем сезоне лимит будет в заявке, а не на поле"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что вскоре будет изменен лимита на легионеров в чемпионате России.

"В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле", приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что сейчас в Премьер-лиге действует ограничение - не более шести иностранных игроков на поле одновременно.

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