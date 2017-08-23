Мутко: "В "Спартаке" происходит что-то нефутбольное внутри"

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Мутко: "В "Спартаке" происходит что-то нефутбольное внутри"Президент РФС Виталий Мутко высказался о проблемах московского "Спартака", который после семи туров занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

"Спартак", надеюсь, сделает выводы, все-таки все видели в прошлом сезоне, как команда умеет играть. Просто сейчас они потеряли настрой, самоотдачу, агрессивный футбол, но игроки - те же. Наверное, происходит что-то нефутбольное внутри. Надеюсь, это будет преодолено, и мы увидим, как "Спартак" вернется в чемпионскую гонку. Хотя, если так продолжится еще несколько туров, будет очень сложно", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Мутко высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии
Карл

Ну и заголовок... Словно "внутри" зачем вообще?

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