Мутко: "Вход на финал Кубка России будет бесплатным"

Теги виталий муткотосноавангард курск

Мутко: "Вход на финал Кубка России будет бесплатным"Временно отстраненный от исполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко рассказал о важной детали проведения финала Кубка России, в котором сыграют курский "Авангард" и "Тосно".

"Вход на финал Кубка России будет бесплатным. Это народный финал. Что касается будущего команд в еврокубках, то давайте не будем загадывать. Есть регламент, если клуб победитель пройдет лицензирование, то будет играть в Лиге Европы", - цитирует Мутко Чемпионат.

Напомним, Смолов оценил силу соперников сборной России по групповому этапу домашнего Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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