Мутко: "Во время подготовки перед Чемпионатом Мира сборная России сможет наиграть связки и поднять дух"

Теги виталий муткороссия

Мутко: "Во время подготовки перед Чемпионатом Мира сборная России сможет наиграть связки и поднять дух"
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлением об игре сборной России.

"Надо понимать, что после группового этапа мы потенциально попадаем на Португалию или Испанию. Мы уже играли с испанцами, и с того времени уже 3-4 футболиста не смогли выйти на поле. Нам нужно время, чтобы команда нашла свою игру. Месяц подготовки перед чемпионатом мира будет очень полезным. Сможем наиграть связки и поднять дух, как было на Кубке конфедераций. За неделю это сложно сделать.

У нас есть главный тренер – Станислав Черчесов, который много работает и старается. Он видит и понимает, что происходит с командой. Нужно доверять ему. После последних игр у нас у всех есть вопросы, у каждого – свои. Команда небезразличная, мы пробуем новые схемы. Например, Головин в опорной зоне хорошо смотрится, за исключением пары моментов. Я послушал экспертов после матча с Францией, и многие говорят правильные вещи. Возможно, стоит Станиславу Черчесову встретиться с ними и услышать их мнение. Принимать решение ему, но можно встретиться с коллегами и услышать оценку. Я слышал интересные мнения, в которых много рационального. Надо понимать, что инопланетяне к нам не прилетят, у нас есть только наши игроки. У нас есть на базе чего работать, и мы будем работать", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что сборная России проиграла два товарищеских матча Бразилии и Франции с общим счетом 1:6.

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комментарии
burtaze

на словах мутко Толстой...а на деле....

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