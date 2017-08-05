Мутко: "Все российские клубы способны пройти в еврокубках дальше"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьёвки четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов и Лиги Европы для российских клубов.

Напомним, что ЦСКА в рамках квалификации ЛЧ померится силами с "Янг Бойз", а "Зенит" и "Краснодар" в квалификации ЛЕ сразятся с "Утрехтом" и "Црвеной Звездой" соответственно.

"Считаю, что всем нашим клубам достались боевитые соперники, с огромным опытом, но мне кажется, наши клубы способны пройти дальше. Может быть, более грозный соперник достался "Краснодару", но уже и у него достаточно опыта для противостояния. Думаю, по силам решить задачу по прохождению в следующий круг. Но видите, ведь и "Аякс" вылетел, "Янг Бойз" киевское "Динамо" выбил. На этой стадии слабых команд не бывает. Настрой должен быть серьёзным. Тренеры, уверен, это понимают и всё будет хорошо" - сказал Мутко. | http://soccernews.ru