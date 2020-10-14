Мутко выразил удивление тем, что сборная России поздно начинает домашние игры

Экс-президент РФС Виталий Мутко высказался о предстоящем матче сборной России против Венгрии в Лиге наций.

Напомним, встреча команд состоится сегодня, 24 октября, на "ВТБ Арене". Начало - в 21:45 (мск).

"Во-первых, у меня вопрос, почему мы так поздно играем все время?. Мне это совершенно непонятно. Есть же две временные сетки, мы в поздней. Не знаю, в чем там причина.

Желаю удачи нашей сборной в матче с Венгрией. Соперник нам по силам. Ясно, что для венгров это тоже ключевой матч, но мы играем дома. Надо забирать свое. У нас впереди два матча в гостях, а у Венгрии домашние встречи.

Нам необходимо решать задачу. Просто нужно сыграть, как в первом тайме с турками, и все будет нормально", - цитирует Мутко "СЭ".

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