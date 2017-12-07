Мутко высказался о поражении "Спартака" от "Ливерпуля"

Президент РФС Виталий Мутко поделился мыслями насчёт унизительного поражения "Спартака" от "Ливерпуля" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе ещё достаточно велика - это первое, второе - в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое - это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у "Ливерпуля" совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры. Когда "Спартак" играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя - получается такое. Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и "Спартака". Но с таким счётом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала. "Спартак" давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру" - сказал Мутко.

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