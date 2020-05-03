Мутко высказался о возможном расширении РПЛ в следующем сезоне

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Мутко высказался о возможном расширении РПЛ в следующем сезоне
Бывший глава РФС и экс-министр спорта России Виталий Мутко выступил против возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов.

"Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд - абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом я за, 18 клубов - оптимальное количество, должно быть больше матчей. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься", - приводит слова Мутко "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что сезон в РПЛ может быть завершен досрочно из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. В этом случае вылетевших клубов не будет, а в РПЛ могут перейти из ФНЛ "Ротор" и "Химки".

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