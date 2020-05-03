Мутко высказался о возможном расширении РПЛ в следующем сезоне
Бывший глава РФС и экс-министр спорта России Виталий Мутко выступил против возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов.
"Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд - абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом я за, 18 клубов - оптимальное количество, должно быть больше матчей. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься", - приводит слова Мутко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что сезон в РПЛ может быть завершен досрочно из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. В этом случае вылетевших клубов не будет, а в РПЛ могут перейти из ФНЛ "Ротор" и "Химки".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20