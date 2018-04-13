Мутко высказался о возможном ребрендинге РФПЛ

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Мутко высказался о возможном ребрендинге РФПЛ

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко высказался по поводу возможного ребрендинга российской Премьер-лиги.

"РФПЛ - самостоятельное юридическое лицо, её учредителями являются клубы, но в моём понимании должны быть определённые приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола. В РФС сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд. Но вы действительно считаете, что всё улучшится со сменой бренда?" - сказал Мутко.

Напомним, что в четверг директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин анонсировал презентацию нового логотипа турнира, который будет представлен в течение месяца. 

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