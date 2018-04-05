Мутко высказался о возможных провокациях на матче "Арсенал" - ЦСКА

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко высказался о возможных провокациях на матче 1/4 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА.

"Надеюсь, что до провокаций не дойдёт. В целом, надеюсь, мы будем болеть за футбол, и наших там около 500 болельщиков поехало. Хочется, конечно, верить, что всё пройдёт на хорошем уровне. Всё-таки будем все увлечены футболом, обсуждать игру, и всё, не более того. Те ребята, кто поехал - клуб с ними провёл определённую работу, все всё знают" - сказал Мутко.

Напомним, что матч "Арсенал" - ЦСКА состоится сегодня в 22:05 по московскому времени.

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