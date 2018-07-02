Мутко высказался о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018

Вице-премьер России по вопросам строительства, бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу выхода национальной сборной в четвертьфинал ЧМ-2018.

"Поздравил футболистов и тренерский штаб сборной России с победой. А болельщиков хочу поблагодарить за поддержку, особенно тех, кто верил в команду. Сборная сыграла для болельщиков, сыграла с огромной самоотдачей" - сказал Мутко.

Напомним, что сборная России одолела в серии пенальти Испанию.

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