Мутко высказался об отсутствии Денисова в сборной
Президент РФС Виталий Мутко высказался об отсутствии полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова в сборной России.
"Отсутствие Игоря Денисова? Это особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте. Станислав Саламович - тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым", - приводит слова Мутко чемпионат.com.
Напомним, Мутко рассказал о премиальных для сборной за выступление на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
Сарсания: "Зенит" готов расстаться с четырьмя футболистами"
-
Данило остался недоволен решением Переса
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Лукаку
-
Пике: "Игра с Месси - это лучший опыт"
-
Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"
-
Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборах
-
Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ
-
Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита"
-
Коноплянку зовут в "Интер"
-
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
-
Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Петраков продлил контракт с "Томью"
-
Де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта"
-
Подольски представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Лукаку
-
Юсупов переходит в "Ростов"
-
Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"
-
Лев советует Горетцке не уходить из "Шальке"
-
Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"
-
Главный тренер "Ганновера" разрешает футболистам курить и есть нутеллу
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1