Мутко высказался об отсутствии Денисова в сборной

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Мутко высказался об отсутствии Денисова в сборнойПрезидент РФС Виталий Мутко высказался об отсутствии полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова в сборной России.

"Отсутствие Игоря Денисова? Это особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте. Станислав Саламович - тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым", - приводит слова Мутко чемпионат.com.

Напомним, Мутко рассказал о премиальных для сборной за выступление на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru

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