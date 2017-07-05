Мутко высказался об отсутствии Денисова в сборной

Президент РФС Виталий Мутко высказался об отсутствии полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова в сборной России.

"Отсутствие Игоря Денисова? Это особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте. Станислав Саламович - тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым", - приводит слова Мутко чемпионат.com.

Напомним, Мутко рассказал о премиальных для сборной за выступление на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru