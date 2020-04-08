Мутко высказался по поводу возможного завершения розыгрышей европейских чемпионатов

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Мутко высказался по поводу возможного завершения розыгрышей европейских чемпионатов

Экс-президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу того, нужно ли завершить розыгрыши европейских чемпионатов.

"УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.

Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями.

Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать и озвучивать профессионалы", - сказал Мутко.

По последним данным, в мире выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Скончалось - 82 138 человек, выздоровело - 302 367.

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