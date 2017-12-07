Мутко выступил против проведения матчей РФПЛ в декабре

Президент РФС Виталий Мутко заявил о необходимости отказаться от проведения матчей чемпионата России в декабре.

"Надеюсь, что после этого декабрьского тура клубы поймут, что в это время играть можно, только если у нас будет восемь стадионов как у "Зенита". Я абсолютно уверен в том, что в декабре в России играть в футбол нельзя. Лига сегодня ориентируется по прогнозам погоды, а это неверно. Надо сделать вывод раз и навсегда - в декабре у нас зима" - сказал функционер.

Ранее некоторые клубы жаловались на матчи в Хабаровске, где уже несколько недель сильные морозы.

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