Мутко: "Вытрезвители? Человек перебрал, ему надо отдохнуть"
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что на время Чемпионата Мира-2018 в России будут работать вытрезвители.
"Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать. Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение найдем", - приводят слова Мутко российские СМИ.
Стоит отметить, что вытрезвителей не работают в России с 2011 года.
Не пропустите: В России к ЧМ-2018 заработают вытрезвители. | http://soccernews.ru
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