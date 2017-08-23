Мутко: "Я бы не спешил короновать "Зенит"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о борьбе за чемпионство в отечественной Премьер-Лиге.

"Все видят, как агрессивно "Зенит" провел трансферную политику, получил серьезное усиление, безусловно, сложно кому-либо тягаться с ним с учетом их финансовых возможностей. Наверное, исходя из этого, "Зенит" уже и коронуют, но я бы не спешил.

"Локомотив" очень прилично выглядит на старте, посмотрите хотя бы на второй тайм со "Спартаком". Радует, что "железнодорожники" по-настоящему играют в футбол, не просто выполняют работу, но и наслаждаются самой игрой. И экономическая стабильность, и интерес болельщиков, и тренер, и состав команды - все это дает "Локомотиву" хорошие шансы серьезно побороться за самые высокие места", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, "Локомотив" арендовал Эдера. | soccernews.ru