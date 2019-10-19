Мутко: "Я фанатею от Дзюбы"

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Мутко: "Я фанатею от Дзюбы"

Бывший президент РФС Виталий Мутко признался в симпатии к капитану сборной России Артёму Дзюбе.

"Артём говорит на всех языках - английском, украинском, испанском, классиков цитирует. Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю, но побыл бомбардиром - отдай другому. Такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперёд. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодёжь, дети", - цитирует Мутко "РИА Новости".

Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиров истории сборной России - он отличился 30 раз в 91 матче.

В активе Дзюбы 24 гола в 40 играх в составе национальной команды.

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