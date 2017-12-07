Мутко: "За матч с Бразилией РФС не понес никаких расходов"
Президент РФС Виталий Мутко высказался об организационных вопросах проведения товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который намечен на 23 марта следующего года.
"Ни во сколько не обошелся матч с бразильцами РФС. Есть топовые сборные, которым ты все организуешь, они выставляют сумму сверху, но не просят доход с матчей. Мы такие матчи смогли свести к нулю за счет доходов, так что практически РФС не понес никаких расходов. Нам надо научиться зарабатывать, но мы пока что - не Бразилия", - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, Кержаков высказался о разгромном поражении "Спартака" от "Ливерпуля". | soccernews.ru
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