Мутко: "Задача сборной России на ЧМ-2018 выполнена не до конца"

Вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко дал понять, что национальная сборная, несмотря на две победы в групповом этапе ЧМ-2018, ещё не полностью выполнила поставленную задачу.

"Ребята всё понимают, порекомендовал им продолжать в том же духе. Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти в плей-офф с первого места в группе. Главное - сохранить ту командность, тот дух, а дальше будем уже замахиваться на что-то большее" - сказал Мутко.

Напомним, что для выхода из группы с первого места сборной России достаточно не проиграть Уругваю в матче, который состоится 25 июня.

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