Муту: "Ибрагимович не играет из-за конфликта с Моуринью"

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Муту: "Ибрагимович не играет из-за конфликта с Моуринью"

Бывший нападающий "Челси" Адриан Муту рассказал, почему не выходит на поле шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.

"Насколько я знаю, Ибрагимович не травмирован. Он не играет из-за конфликта с Моуринью", - приводит слова Муту Telekom Sport Romania.

В этом сезоне 36-летний Ибрагимович провел за "МЮ" 7 матчей и забил 1 гол.

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...

Два одиночества. Оба сорятся со всеми. Хотя...Ибра был бы лучшим тренером, чем Моур.

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