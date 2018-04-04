Муту станет тренером

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Муту станет тренером

Известный в прошлом румынский футболист Адриан Муту возглавит клуб "Астра" из города Джурджу, сообщает Football Italia

По сведениям издания, руководство клуба решило назначить 39-летнего Муту наставником, после двух поражений команды подряд в чемпионском раунде румынского чемпионата.

При этом у него нет необходимой лицензии, чтобы быть главным тренером. Поэтому Муту будет числиться ассистентом главного тренера.

Стоит отметить, что в 2004 году Муту был уволен из "Челси" из-за употребления наркотиков.

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