"Муж хочет разврата, а я — нет". Жена Семака обсудила скандальную историю

Фото: инстаграм Анны Семак/Автор неизвестен

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, обсудила с подписчиками в инстаграме скандальную историю.

"Что делать, если муж хочет разврата в интимной жизни, а я — нет? Развод нельзя. Терпеть насилие?" — спросили у Анны.

"Терпеть насилие ради видимого благополучия не надо. Найдите подходящий момент, чтоб поговорить и выразить свою точку зрения. То, о чем вы говорите, шаткая конструкция для брака. В фильме "Горькая луна" хорошо показано, что происходит с людьми, которые выпили друг друга до дна", — ответила женщина.

Анна и Сергей состоят в отношениях с 2008 года. У них восемь детей.

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