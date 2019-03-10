Мужики должны биться: тренер тульского "Арсенала" прокомментировал матч с "Ростовом"
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает о ничейном результате в рамках 19-го тура чемпионата России (0:0).
"Думаю, ничья закономерна сегодня. "Ростов", может, наигрывал на гол, но и у нас были моменты.
Это футбол. Мужики играют, они должны биться на поле за болельщиков и клуб. Все нормально", - отметил тренер.
"Арсенал" занимает 13 место, имея в активе 24 очка. "Ростов" расположился на 9 строчке, имея в активе 26 баллов.
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