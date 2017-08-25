Мужиков может перейти в "Ростов"

Вингер "Астаны" Серикжан Мужиков попал в сферу интересов "Ростова", сообщают российские СМИ.

Донской клуб рассматривает вариант с покупкой игрока сборной Казахстана уже этим летом.

Стоит отметить, что в этом сезоне 28-летний Мужиков сыграл за "Астану" 28 матчей и забил 5 голов.

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