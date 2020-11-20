Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"

Вокалист группы Oasis и болельщик "Манчестер Сити" Лиам Галлахер высказался по поводу нового контракта Хосепа Гвардиолы.

Новое соглашение между английским клубом и испанским специалистом будет действовать до лета 2023 года. Прежний контракт истекал следующим летом.

"Месси следующий", - написал Галлахер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Сити" попытается купить Месси в зимнее трансферное окно.

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