Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолалионель месси

Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"

Вокалист группы Oasis и болельщик "Манчестер Сити" Лиам Галлахер высказался по поводу нового контракта Хосепа Гвардиолы.

Новое соглашение между английским клубом и испанским специалистом будет действовать до лета 2023 года. Прежний контракт истекал следующим летом.

"Месси следующий", - написал Галлахер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Сити" попытается купить Месси в зимнее трансферное окно.

Не пропустите: The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе. | http://soccernews.ru
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