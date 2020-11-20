Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"
Вокалист группы Oasis и болельщик "Манчестер Сити" Лиам Галлахер высказался по поводу нового контракта Хосепа Гвардиолы.
Новое соглашение между английским клубом и испанским специалистом будет действовать до лета 2023 года. Прежний контракт истекал следующим летом.
"Месси следующий", - написал Галлахер в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Сити" попытается купить Месси в зимнее трансферное окно.
Не пропустите: The Sun: "Манчестер Сити" попробует купить Месси в январе. | http://soccernews.ru
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18