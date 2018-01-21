"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"

"Бавария" – "Вердер"

Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен, Германия)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Роберт Кампка (Майнц)

Один из вынесенных на воскресенье матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене". Лидер текущего сезона и чемпион последних пяти лет "Бавария" примет одного из аутсайдеров первенства – бременский "Вердер". Главным вопросом, которым специалисты и любители футбола задаются накануне поединка, сколько голов пропустят "музыканты"?

На данный момент "Бавария" лидирует в чемпионате Германии с большим отрывом от конкурентов. Сейчас в активе мюнхенского клуба 44 очка и он на 13 баллов опережает идущий вторым "Лейпциг". В прошлом туре мюнхенцы обыграли на выезде "Байер" со счетом 3:1. По голу забили Хави Мартинес, Рибери и Хамес Родригес. Это была пятая подряд победа подопечных Юппа Хайнкеса, который перед встречей в Леверкузене еще и не пропускали в трех встречах кряду.

На своем поле "Бавария" не проигрывает 30 матчей подряд – с марта 2016 года, когда со счетом 1:2 уступила "Майнцу". С тех пор мюнхенцы выиграли на "Альянс-Арене" 24 матча и шесть раз играли вничью. В 17 из 30 этих встреч действующий чемпион Германии не пропускал ни одного гола, тогда как в 18 поединках забивал минимум три мяча. Кстати, домашняя результативная серия "Баварии" насчитывает 43 матча. В последний раз мюнхенцы уходили без гола в домашней игре Бундеслиги в мае 2015 года, когда с минимальным счетом 0:1 проиграли "Аугсбургу".

"Вердер" перед 19-м туром располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 16 очков. Однако плотность здесь высокая и до спасительной 15-й строчки всего лишь одно очко. В предыдущих пяти турах чемпионата Германии "музыканты" проявили себя вполне достойно и набрали 8 очков, благодаря двум победам и двум ничьим. Однако вот уже три тура кряду команда не может выиграть (2 ничьих и 1 поражение).

В прошлом туре "Вердер" принимал "Хоффенхайм", с которым сыграл вничью 1:1. Матч был равным и обе команды одинаково часто угрожали воротам друг друга. А открыли счет гости на 39-й минуте. После перерыва на 63-й минуте хозяева организовали острую атаку, в которой Эггештайн отдал точный пас Гебре Селаси, который в свою очередь не промахнулся. В гостях бременский коллектив играет особенно слабо. Так, в 9 выездных поединках текущего сезона была одержана всего одна победа при 4 ничьих и 4 поражениях.

Что касается личных встреч соперников, то "Бавария" выиграла 16 последних официальных матчей против "Вердера" и не проигрывает ему с сентября 2008 года, когда была разгромлена в Мюнхене со счетом 2:5. С тех пор она провела с бременским клубом 21 матч во всех турнирах, выиграв 18 из них. Причем ровно половина побед была одержана с разницей минимум в три гола.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Вердера":

"Бавария" побеждает "Вердер" в 17 матчах кряду

Победная серия мюнхенцев длится 7 игр

"Вердер" проиграл в Мюнхене шесть игр подряд с общим счетом 3:30

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Зюле, Бернат, Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.

"Вердер": Павленка – Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Баргфреде, Эггештайн, Юнузович, Кайнц, Бельфодиль, Крузе.

Прогноз на матч "Бавария" – "Вердер":

Хозяева поля пребывают в отличной форме и не должны испытать никаких проблем в противоборстве с клубом, находящемся на грани вылета.

Букмекеры отдают "Баварии" практически абсолютное преимущество. Так средний коэффициент на победу мюнхенцев составляет 1.15 баллов, а на успех гостей – не меньше 18.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 9.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! С замахом на интригу: "Лион" в родных стенах постарается остановить победное шествие ПСЖ