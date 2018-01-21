"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"

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"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"

"Бавария" – "Вердер"

Стадион: "Альянц-Арена" (Мюнхен, Германия)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Роберт Кампка (Майнц)

Один из вынесенных на воскресенье матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене". Лидер текущего сезона и чемпион последних пяти лет "Бавария" примет одного из аутсайдеров первенства – бременский "Вердер". Главным вопросом, которым специалисты и любители футбола задаются накануне поединка, сколько голов пропустят "музыканты"?

На данный момент "Бавария" лидирует в чемпионате Германии с большим отрывом от конкурентов. Сейчас в активе мюнхенского клуба 44 очка и он на 13 баллов опережает идущий вторым "Лейпциг". В прошлом туре мюнхенцы обыграли на выезде "Байер" со счетом 3:1. По голу забили Хави Мартинес, Рибери и Хамес Родригес. Это была пятая подряд победа подопечных Юппа Хайнкеса, который перед встречей в Леверкузене еще и не пропускали в трех встречах кряду.

На своем поле "Бавария" не проигрывает 30 матчей подряд – с марта 2016 года, когда со счетом 1:2 уступила "Майнцу". С тех пор мюнхенцы выиграли на "Альянс-Арене" 24 матча и шесть раз играли вничью. В 17 из 30 этих встреч действующий чемпион Германии не пропускал ни одного гола, тогда как в 18 поединках забивал минимум три мяча. Кстати, домашняя результативная серия "Баварии" насчитывает 43 матча. В последний раз мюнхенцы уходили без гола в домашней игре Бундеслиги в мае 2015 года, когда с минимальным счетом 0:1 проиграли "Аугсбургу".

"Вердер" перед 19-м туром располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 16 очков. Однако плотность здесь высокая и до спасительной 15-й строчки всего лишь одно очко. В предыдущих пяти турах чемпионата Германии "музыканты" проявили себя вполне достойно и набрали 8 очков, благодаря двум победам и двум ничьим. Однако вот уже три тура кряду команда не может выиграть (2 ничьих и 1 поражение).

В прошлом туре "Вердер" принимал "Хоффенхайм", с которым сыграл вничью 1:1. Матч был равным и обе команды одинаково часто угрожали воротам друг друга. А открыли счет гости на 39-й минуте. После перерыва на 63-й минуте хозяева организовали острую атаку, в которой Эггештайн отдал точный пас Гебре Селаси, который в свою очередь не промахнулся. В гостях бременский коллектив играет особенно слабо. Так, в 9 выездных поединках текущего сезона была одержана всего одна победа при 4 ничьих и 4 поражениях.

Что касается личных встреч соперников, то "Бавария" выиграла 16 последних официальных матчей против "Вердера" и не проигрывает ему с сентября 2008 года, когда была разгромлена в Мюнхене со счетом 2:5. С тех пор она провела с бременским клубом 21 матч во всех турнирах, выиграв 18 из них. Причем ровно половина побед была одержана с разницей минимум в три гола.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Вердера":

"Бавария" побеждает "Вердер" в 17 матчах кряду

Победная серия мюнхенцев длится 7 игр

"Вердер" проиграл в Мюнхене шесть игр подряд с общим счетом 3:30

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Зюле, Бернат, Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.

"Вердер": Павленка – Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Баргфреде, Эггештайн, Юнузович, Кайнц, Бельфодиль, Крузе.

Прогноз на матч "Бавария" – "Вердер":

Хозяева поля пребывают в отличной форме и не должны испытать никаких проблем в противоборстве с клубом, находящемся на грани вылета. 

Букмекеры отдают "Баварии" практически абсолютное преимущество. Так средний коэффициент на победу мюнхенцев составляет 1.15 баллов, а на успех гостей – не меньше 18.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 9.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 Байер Леверкузен 19 31
3 РБ Лейпциг 19 31
4 Боруссия Менхенгладбах 19 31
5 Боруссия Дортмунд 19 30
6 Шальке 18 30
7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
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