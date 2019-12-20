МВД намерено ужесточить методы работы с футбольными фанатами
В МВД не считают неправильными действия силовиков в ситуации с задержаниями болельщиков на матчах российской Премьер-лиги.
Более того, правоохранительные органы настроены на дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами.
Также сообщается, что 19 декабря в Москве состоялась совместная встреча представителей МВД, РПЛ и РФС, в ходе которой делегаты министерства отчитали футбольных чиновников за плохую работу с болельщиками.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15