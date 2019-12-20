МВД намерено ужесточить методы работы с футбольными фанатами

В МВД не считают неправильными действия силовиков в ситуации с задержаниями болельщиков на матчах российской Премьер-лиги.

Более того, правоохранительные органы настроены на дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами.

Также сообщается, что 19 декабря в Москве состоялась совместная встреча представителей МВД, РПЛ и РФС, в ходе которой делегаты министерства отчитали футбольных чиновников за плохую работу с болельщиками.

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