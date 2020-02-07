МВД направило на экспертизу высказывания Э. Запашного в адрес футбольных фанатов

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправило на экспертизу материал с высказываниями руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного в адрес футбольных фанатов. Об этом рассказал болельщик "Спартака" Олег Семенов.



Напомним, в начале декабря артист заявил, что для борьбы с ругательствами на трибунах во время футбольных матчей он "ввёл бы ОМОН", "покрошил бы этих болельщиков" и "попереломал бы части тела".

"Сегодня я получил ответ от МВД, что материал с комментарием Запашного направлен на экспертизу. И уже на основе экспертизы правоохранительные органы примут решение, направлять ли дело в суд", - сказал Семенов.

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