МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве

Матч четвёртого тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" может быть перенесён по просьбе Министерства внутренних дел России.

В ведомстве отметили, что не смогут должным образом обеспечить безопасность на дерби в связи с привлечением большого числа сотрудников для работы на акциях протестов в Москве.

На 3 августа в столице запланированы митинги оппозиции, которые могут завершиться массовыми беспорядками.

Матч "Динамо" - "Спартак" должен состояться в ближайшую субботу в 19:00 по московскому времени.

В РПЛ ситуацию прокомментировали без какой-либо конкретики.

"Вся информация о дате и времени начала матчей Премьер-Лиги опубликована на сайте РПЛ. В случае внесения изменений в календарь эта информация также будет опубликована на сайте", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

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