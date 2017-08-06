Мвила: "ЦСКА уже не тот и чемпионом не станет"

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Мвила: "ЦСКА уже не тот и чемпионом не станет"

Французский полузащитник "Рубина" Янн Мвила прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Было сложно. Нам противостояла команда, которая много владела мячом. Но мы здорово оборонялись. Счастливы, что смогли так рано забить. Счёт доказал, что мы хорошая команда, которая умеет обороняться. Может ли ЦСКА бороться за чемпионство? Игроки для этого у армейцев есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами", - приводят слова Мвилы российские СМИ.

После четырех туров ЦСКА имеет в своем активе шесть очков и занимает восьмое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: ЦСКА - "Рубин" - 1:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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