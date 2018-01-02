Мвила договорился с "Сент-Этьеном"

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Мвила договорился с "Сент-Этьеном"
Французский полузащитник "Рубина" Янн Мвила согласовал условия контракта с "Сент-Этьеном", сообщает Yahoo Sport.

По сведениям издания, футболист готов перейти в новый клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что хавбек хочет разорвать контракт с "Рубином" из-за того задержек в выплате зарплаты.

В этом сезоне 27-летний Мвила провел за "Рубин" 20 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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