Мвила договорился с "Сент-Этьеном"



Французский полузащитник "Рубина" Янн Мвила согласовал условия контракта с "Сент-Этьеном", сообщает Yahoo Sport.

По сведениям издания, футболист готов перейти в новый клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что хавбек хочет разорвать контракт с "Рубином" из-за того задержек в выплате зарплаты.

В этом сезоне 27-летний Мвила провел за "Рубин" 20 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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