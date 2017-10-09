Мвила хочет получить от московского "Динамо" 170 миллионов рублей

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Мвила хочет получить от московского "Динамо" 170 миллионов рублей
Полузащитник "Рубина" Янн Мвила потребовал у московского "Динамо" выплатить ему зарплату и компенсацию за досрочное расторжение контракта, сообщают российские СМИ.

По сведения источника, московский клуб должен заплатить игроку за его выступления с 3 по 21 июля 2015 года. Тогда хавбек тренировался в составе "бело-голубых" и готовился к участию в матчах Лиги Европы. Впрочем, из-за нарушения финансового фэйр-плей "Динамо" было отстранено от участия в еврокубках.

После этого 27-летний Мвила перешел в "Сандерленд" на правах аренды.

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