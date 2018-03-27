Мвила может летом покинуть "Сент-Этьен"

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Мвила может летом покинуть "Сент-Этьен"

Полузащитник "Сент-Этьена" Янн Мвила может следующим летом покинуть клуб, сообщает французская пресса.

В контракте 27-летнего футболиста есть пункт, согласно которому он может уйти в другую команду, если получит хорошее в финансовом плане предложение.

Напомним, что Мвила стал игроком "Сент-Этьена" в январе, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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