Мвила может летом покинуть "Сент-Этьен"

Полузащитник "Сент-Этьена" Янн Мвила может следующим летом покинуть клуб, сообщает французская пресса.

В контракте 27-летнего футболиста есть пункт, согласно которому он может уйти в другую команду, если получит хорошее в финансовом плане предложение.

Напомним, что Мвила стал игроком "Сент-Этьена" в январе, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Фавр решил покинуть "Ниццу". | http://soccernews.ru