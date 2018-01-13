Мвила намерен потребовать у "Рубина" до 10 миллионов евро

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Мвила намерен потребовать у "Рубина" до 10 миллионов евро

Новичок "Сент-Этьена" Янн Мвила намерен потребовать у своего бывшего клуба "Рубина" солидную компенсацию.

27-летний француз, который с осени не получал зарплату, уже обратился в УЕФА с претензиями к казанцам.

Как сообщают российские СМИ, в общей сложности Мвила может пополнить свои счета на сумму до 10 миллионов евро.

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