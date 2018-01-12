Мвила стал игроком "Сент-Этьена"

Хавбек "Рубина" Янн Мвила перешел в "Сент-Этьен".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал соглашение до июня 2019 года.

Отметим, что Мвила присоединился к "Сент-Этьену" в качестве свободного агента.

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