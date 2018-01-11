Мвила в шаге от перехода в "Сент-Этьен"

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Мвила в шаге от перехода в "Сент-Этьен"

Полузащитник "Рубина" Янн Мвила станет игроком "Сент-Этьена", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 27-летний футболист уже прилетел во Францию для подписания контракта с "зелёными".

Однако сначала хавбеку предстоит разрешить спор с "Рубином". Мвила добивается расторжения соглашения с казанским клубом, после чего он получит статус свободного агента.

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