Мвила: "Всю игру мы довольно хорошо оборонялись"

Хавбек "Рубина" Янн Мвила поделился мнением об игре с "Зенитом" (1:2).

"Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в защите. Всю игру довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.

У нас довольно сыгранная связка с Сонгом и Оздоевым, мы друг друга понимаем. Но, к сожалению, вторую игру у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга" - приводят слова Мвила российские СМИ.

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