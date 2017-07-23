Мвила: "Всю игру мы довольно хорошо оборонялись"

Теги рубинзенит санкт-петербургянн мвила

Мвила: "Всю игру мы довольно хорошо оборонялись"

Хавбек "Рубина" Янн Мвила поделился мнением об игре с "Зенитом" (1:2).

"Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в защите. Всю игру довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.

У нас довольно сыгранная связка с Сонгом и Оздоевым, мы друг друга понимаем. Но, к сожалению, вторую игру у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга" - приводят слова Мвила российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Зенит" - "Рубин". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Спартак Москва 2 2
10 Динамо Москва 2 1
11 Ростов 2 1
12 Рубин 2 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 1 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов