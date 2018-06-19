Мы были лучше: Хонда доволен победой над Колумбией

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда прокомментировал победу своей команды над Колумбией (2:1) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Нам нужно было побеждать, и мы это сделали. Я счастлив, но мне жаль сборную Колумбии. Я знаю, что у них много квалифицированных футболистов. Я ожидал, что сегодня будет гораздо более напряжённая игра. Но мы были лучше", - приводят слова Хонды российские СМИ.

Следующий матч Япония проведет на ЧМ-2018 против Сенегала 24 июня.

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