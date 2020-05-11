"Мы были настроены против него". Бывший защитник сборной Франции вспомнил об удалении Зидана в финале ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал, что он очень злился на Зинедина Зидана, который был удален в финальном матче чемпионата мира 2006 года со сборной Италии. Зидан получил красную карточку в дополнительное время за удар головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци. Матч завершился вничью, а в серии пенальти Италия одержала победу.

"Мы все были в шоке из-за поражения в финале. Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана. Его поступок был абсолютно неправильным. Футбол является командной игрой. Нужно всегда уважать партнеров по команде.

После финала мы долго не разговаривали, так как я играл за "Баварию", а он выступал за "Реал". Но в 2008 году я пригласил его на свадьбу и он приехал", - приводит слова Саньоля Sport1.

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