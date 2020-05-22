"Мы были ошеломлены": Жена Погребняка прокомментировала заражение футболиста коронавирусом

Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, призналась, что обнаружение в организме мужа коронавирусной инфекции стало для семьи полнейшей неожиданностью.

Также девушка сообщила, что симптомы заболевания появились у их детей.

"Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест, мы были ошеломлены. Мы с детьми пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня", - сказала Мария.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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