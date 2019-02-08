Мы добьемся успеха: новичок "Зенита" рассказал о переходе в команду
Игрок сборной Ирана Сердар Азмун рассказал, что думает о своем переходе в петербургский "Зенит" из казанского "Рубина".
"Я буду счастлив играть в "Зените" и верю, что смогу показать отличную игру. С новой командой мы добьемся успехов.Спасибо за вашу поддержку", - написал Азмун в Instagram.
Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми действует 3,5 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок участвовал в 14 матчах за "Руубин", отметившись 4 голами и 4 ассистами.
"Зенит" располагается на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.
Ближайший матч петербургской команды состоится 12 февраля против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы.
А еще: "Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"
-
Мы добьемся успеха: новичок "Зенита" рассказал о переходе в команду
-
Горжусь ими: Почеттино ярко высказался об игроках "Тоттенхэма"
-
"Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче
-
Черышев прокомментировал свой очередной гол за "Валенсию"
-
1
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
В "Интере" приняли важное решение по опытному игроку
-
6
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
-
Солари озвучил претензии к Иско
-
"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги
-
Мартиаль высказался об игре Погба
-
Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала
-
Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"
-
Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного
-
Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии
-
Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй после травмы
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба
-
Названо имя автора лучшего игрока АПЛ в январе
-
Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент
-
Роналду удивил именем домашнего животного
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10