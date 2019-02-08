Мы добьемся успеха: новичок "Зенита" рассказал о переходе в команду

Игрок сборной Ирана Сердар Азмун рассказал, что думает о своем переходе в петербургский "Зенит" из казанского "Рубина".

"Я буду счастлив играть в "Зените" и верю, что смогу показать отличную игру. С новой командой мы добьемся успехов.Спасибо за вашу поддержку", - написал Азмун в Instagram.

Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми действует 3,5 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок участвовал в 14 матчах за "Руубин", отметившись 4 голами и 4 ассистами.

"Зенит" располагается на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

Ближайший матч петербургской команды состоится 12 февраля против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы.

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