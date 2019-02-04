Мы должны верить в себя: гендиректор "Интера" ярко высказался о результатах команды

Теги интер миланлучано спаллетти

Мы должны верить в себя: гендиректор "Интера" ярко высказался о результатах команды

Гендиректор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, что думает о результатах команды и отметил работу главного тренера Лучано Спаллетти. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

"Уверен, неудачи скоро пройдут. То, что фанаты насмехаются, это проявление любви. Все мы понимаем, кто приходит на стадион, они хотят видеть победы и лучшую игру свое команды.

Наша цель - Лига чемпионов. Мы должны верить в себя. Я уверен, что Спалетти сможет нас вытащить из сложившейся ситуации. Его место в клубе гарантировано", - сказал Маротта.

!Интер" с 40 баллами занимает 3 строчку турнирной таблицы Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб ищет замену главному тренеру. 

Ранее Спаллетти поставили ультиматум, по условиям которого "Интер" должен одолеть "Парму" в следующем туре Серии А. | http://soccernews.ru

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