"Мы едины". Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал милое видео с обнимающимися детьми.
В ролике изображены дети с разным цветом кожи.
"Мы едины", - подписал запись швед.
Таким образом футболист отреагировал на акции протеста в США, которые проходят по всей Америки. Резонансные события начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестоких действий полиции при задержании.
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
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|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
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|Удинезе
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|25
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|26
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