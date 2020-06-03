"Мы едины". Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи

Теги миланзлатан ибрагимович

"Мы едины". Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал милое видео с обнимающимися детьми.

В ролике изображены дети с разным цветом кожи.

"Мы едины", - подписал запись швед.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are ONE

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Таким образом футболист отреагировал на акции протеста в США, которые проходят по всей Америки. Резонансные события начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестоких действий полиции при задержании.

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