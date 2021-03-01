Мы готовы: агент Тосуна высказался о возможном переходе форварда в ЦСКА

Шенол Тосун, отец и агент нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна, заявил, что его сын может перейти в московский ЦСКА в летнее трансферное окно.

"Ни для кого не секрет, что у нас было предложение от ЦСКА. Однако мы, как семья Тосуна, приняли решение вернуться в "Бешикташ" на правах краткосрочной аренды. Нам показалось, что провести пять месяцев в "Бешикташе" будет лучше, чем сделать то же самое в ЦСКА. С другой стороны, летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о полноценном трансфере с контрактом на два-три года. Почему нет? Никто не знает, что произойдет через несколько месяцев. Может, русский клуб вновь будет заинтересован в услугах Дженка и договориться с "Эвертоном", – приводит слова Тосуна-старшего Metaratings.

29-летний Тосун перешел в "Бешикташ" в январе 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за стамбульский клуб два матча и забил два гола. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года.

Напомним, что ЦСКА после срыва трансфера Тосуна арендовал венесуэльского нападающего Соломона Рондона, который ранее выступал за "Рубин" и "Зенит".

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