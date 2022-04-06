"Мы хотим войти в историю". Рульи высказался перед матчем с "Баварией"

Фото: твиттер Рульи\Автор неизвестен

Аргентинский голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи поделился ожиданиями от первого матча 1\4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Мы с одинаковым уважением относимся ко всем соперникам. Да, "Бавария" является фаворитом, но мы хотим провести хороший матч и войти в историю.

В ответном поединке 1/8 финала в Турине все в нашей команде гребли в одну сторону. Каждый пахал за всех остальных, и командная игра принесла нам успех. Сегодня мы попробуем сделать то же самое", - сказал Рульи.

Игра между "Вильярреалом" и "Баварией" состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

Также не пропустите: Холанд отклонил почти 30-миллионное предложение "Манчестер Сити". Его приоритет - Ла Лига. | http://soccernews.ru