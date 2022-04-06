"Мы хотим войти в историю". Рульи высказался перед матчем с "Баварией"

Теги

"Мы хотим войти в историю". Рульи высказался перед матчем с "Баварией"

Фото: твиттер Рульи\Автор неизвестен

Аргентинский голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи поделился ожиданиями от первого матча 1\4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Мы с одинаковым уважением относимся ко всем соперникам. Да, "Бавария" является фаворитом, но мы хотим провести хороший матч и войти в историю.

В ответном поединке 1/8 финала в Турине все в нашей команде гребли в одну сторону. Каждый пахал за всех остальных, и командная игра принесла нам успех. Сегодня мы попробуем сделать то же самое", - сказал Рульи.

Игра между "Вильярреалом" и "Баварией" состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

Также не пропустите: Холанд отклонил почти 30-миллионное предложение "Манчестер Сити". Его приоритет - Ла Лига. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Фила Фодена

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Фила Фодена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов