Мы играем с улыбкой: Погба высказался о победном матче против "Арсенала"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что думает о победном матче 1/16 финала Кубка Англии с "Арсеналом" (3:1). Об этом сообщает The Guardian.



"Мы наслаждаемся моментами, когда забиваем голы, нам нравится защищаться вместе. Если вы заметили, мы играем свободно, с улыбкой.

Посмотрим, каков будет результат. Всегда приятно выигрывать, поэтому мы и любим это игру. Дальше нас ждут сложные матчи, надо сфокусироваться на этом", - сказал Погба.



Напомним, "МЮ" вышел в 1/8 финала Кубка Англии по итогам матча с "Арсеналом".

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