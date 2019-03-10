Мы испортили вечеринку: Мбаппе прокомментировал поражение ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, как чувствовал себя после поражения своей команды "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Téléfoot.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл "Манчестер Юнайтед" и вылетел из турнира.

"Я в шоке, нет слов. Я не могу спать. Думаю, все испытывают тоже самое. Болельщики делали все за нас, на стадионе был отличная атмосфера, но мы испортили вечеринку", - сказал Мбаппе.

В чемпионате Франции ПСЖ занимает лидирующее место в турнирной таблице.

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