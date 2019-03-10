Мы испортили вечеринку: Мбаппе прокомментировал поражение ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Теги килиан мбаппепсжманчестер юнайтед

Мы испортили вечеринку: Мбаппе прокомментировал поражение ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, как чувствовал себя после поражения своей команды "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Téléfoot.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл "Манчестер Юнайтед" и вылетел из турнира. 

"Я в шоке, нет слов. Я не могу спать. Думаю, все испытывают тоже самое. Болельщики делали все за нас, на стадионе был отличная атмосфера, но мы испортили вечеринку", - сказал Мбаппе.

В чемпионате Франции ПСЖ занимает лидирующее место в турнирной таблице.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на хавбека "Спартака"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов